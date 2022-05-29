Директор «Спартака» об уходе Бакаева: «Прекратили все переговоры после игры с «Рубином». У меня нет власти продлевать контракт с ним»

Спортивный директор «Спартака» объяснил ситуацию с уходом из команды.

«Я хочу подчеркнуть, что у меня близкие отношения с Бакаевым. Мы как друзья. Но есть параметры клуба. В этой ситуации я ничего не могу сделать.

После игры с «Рубином» мы прекратили все переговоры о продлении контракта. Это не зависит от меня. У меня нет власти продлевать контракт с ним.

Но мне нужно завтра поговорить с владельцем, чтобы финально подтвердить его уход.

Мне нужно поговорить с Бакаевым завтра. Я объяснил вам, что мы не хотели вести переговоры до финала Кубка. Были сосредоточены на результате», – сказал .

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