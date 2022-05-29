Соболев после гола «Динамо» показал футболку с текстом «Мама, это все для тебя!» и расплакался

Форвард «Спартака» эмоционально отреагировал на гол в ворота «Динамо».

25-летний нападающий открыл счет в финале БЕТСИТИ Кубка России, на 10-й минуте воспользовавшись передачей хавбека .

Празднуя гол, Соболев продемонстрировал майку с надписью «Мама, это все для тебя!» и фотографией. Игровую футболку он натянул на лицо, скрывая слезы.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

БЕТСИТИ Кубок России. Финал. «Спартак» против «Динамо». 1:0 – Соболев открыл счет. Текстовый онлайн

Соболев посвятил первый гол сезона маме: показал ее на футболке и заплакал

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