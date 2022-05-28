высказался в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Реал» начнет матч против в 22:00 по московскому времени.

«Команда чувствует себя очень спокойно. Футболисты привыкли к такому типу матчей. Опытные игроки контролируют атмосферу.

Вальверде способен выступить на любой позиции. Что касается Родриго, то он может выйти на замену и изменить ситуацию на поле.

Все мадридисты счастливы, что мы в финале. будет бороться до конца. Никогда не сдаемся», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Movistar.

Стартовый состав мадридского клуба можно посмотреть здесь.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru