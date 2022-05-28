Карло Анчелотти высказался в преддверии финала Лиги чемпионов.
«Реал» начнет матч против «Ливерпуля» в 22:00 по московскому времени.
«Команда чувствует себя очень спокойно. Футболисты привыкли к такому типу матчей. Опытные игроки контролируют атмосферу.
Вальверде способен выступить на любой позиции. Что касается Родриго, то он может выйти на замену и изменить ситуацию на поле.
Все мадридисты счастливы, что мы в финале. «Мадрид» будет бороться до конца. Никогда не сдаемся», – сказал главный тренер «Реала» в интервью Movistar.
Стартовый состав мадридского клуба можно посмотреть здесь.
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