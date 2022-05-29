Винисиус забил в финале ЛЧ в 21 год и 320 дней. Лишь 4 игрокам это удавалось в более юном возрасте

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор в 21 год забил в финале Лиги чемпионов.
На 59-й минуте матча с «Ливерпулем» бразилец замкнул прострел хавбека Федерико Вальверде и вывел свою команду вперед – 1:0.
Винисиусу удалось поразить ворота соперника в решающей игре ЛЧ в 21 год и 320 дней.
Лишь четыре футболиста делали это в более юном возрасте: Марко Асенсио (21 год и 133 дня – финал ЛЧ-2017), Ларс Риккен (20 лет и 322 дня – финал ЛЧ-1997), Карлос Алберто (19 лет и 167 дней – в финале ЛЧ-2004) и Патрик Клюйверт (18 лет и 327 дней – в финале ЛЧ-1995).
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