Ширер о 1-м тайме финала ЛЧ: «Ливерпуль» прижал «Реал», но мерсисайдцам повезло не пропустить»

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер поделился впечатлениями от финала ЛЧ.

В решающей игре Лиги чемпионов встречаются и , после первого тайма счет 0:0.

«Ливерпуль» прижал «Реал» и смотрелся опасно при контратаках. У него было два хороших момента – по его меркам.

«Реал» же сыграл типично для себя. Он дает создавать сопернику моменты, но если их не использовать, то наказывает благодаря мастерству игроков атаки.

«Реал» уже мог забить, «Ливерпулю» повезло не пропустить», – сказал Ширер.

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