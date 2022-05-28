Трент Александер-Арнолд: «Возможность выиграть ЛЧ 2-й раз в таком возрасте – нечто особенное. У многих легенд ее не было»

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Трент Александер-Арнолд высказался о возможности выиграть Лигу чемпионов второй раз. 

«Ливерпуль» сыграет с «Реалом» в финале турнира. 

«Просто иметь возможность второй раз выиграть Лигу чемпионов в таком возрасте – это нечто особенное для меня. 

У многих легенд не было такой возможности. Это большая честь, но перед нами соперник мирового класса.

Можно изо всех сил пытаться сказать, что это просто еще один большой матч, но мы не делаем регулярно все то, что связано с этой игрой. Мы заслуживаем быть здесь», – сказал защитник «Ливерпуля»

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