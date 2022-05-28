Сергей Юран: «Все уже похоронили и закопали «Химки», но я обещал, что мы сохраним место в РПЛ»

прокомментировал тот факт, что «Химки» остались в .

Подмосковный клуб сегодня дома разгромил хабаровский СКА (3:0) в ответном стыковом матче и остался в Премьер-лиге.

«Хотел бы поблагодарить СКА. Бой дали серьезный, напряжение было сильное.

По игре парни молодцы, невозможное сделали возможным, все уже похоронили и закопали «Химки».

Мне уже звонили и говорили, что процентов мало, сложный календарь. Но я обещал, что мы сохраним место в РПЛ. А свои обещания я стараюсь выполнять. Без парней было бы тяжело что-то сделать. Главное было донести то, что они могут сделать, немного подправить тренировочный процесс.

И хотелось бы поблагодарить весь персонал – водителя автобуса, уборщиц и так далее. Это были тяжелейшие два месяца, мы работали на пределе. Честно, я очень устал. Хочется побыть с семьей и отдохнуть», – сказал главный тренер «Химок».

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