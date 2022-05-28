«Айнтрахт» выкупил Хеуге у «Милана» за 8 млн евро

продал полузащитника «Айнтрахту».

Клуб из Франкфурта выкупил 22-летнего норвежца после сезона, который игрок провел в Германии на правах аренды.

Хеуге заключил с контракт до лета 2026 года.

По информации журналиста Sky Sport Джанлуки Ди Марцио, «россонери» получили 2 миллиона евро за аренду и 8 млн за выкуп. Еще 5 млн «Милан» может получить в качестве бонусов, также миланцам полагаются 15% от будущей перепродажи игрока.

Йенс забил 3 гола и отдал 2 голевых паса в завершившемся сезоне. Его статистика – здесь.

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