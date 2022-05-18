Хеуге об «Айнтрахте»: «У нас большой потенциал. Победа над «Барселоной» придает уверенность»

Теги Айнтрахт Франкфурт Рейнджерс Барселона Лига Европы УЕФА Йенс Хеуге Футбол

Йенс Хеуге поделился мнением о финале Лиги Европы.

Хавбек «Айнтрахта» высказался в преддверии матча с «Рейнджерс».

«У этой команды большой потенциал. Во второй половине сезона у нас были проблемы в Бундеслиге, но в Европе мы показали, что у нас хорошая команда. Очень сильная команда, которая может играть хорошо в самых важных матчах.

Победа над «Барселоной» придает большую уверенность и каждому игроку, и коллективу в целом», – сказал Хеуге.

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