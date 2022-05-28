Робертсон о Клоппе в «Ливерпуле»: «Когда завершим карьеру, каждый будет говорить, что играть под его руководством было большой честью»

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Защитник высказался о главном тренере «красных» в преддверии финала Лиги чемпионов с «Реалом», который пройдет сегодня в Париже.

«Он сделал наш клуб лучше. Превратил «Ливерпуль» в команду, которая бьется за трофеи.

Когда Клопп возглавил «Ливерпуль», никто не мог предположить, что мы будем сражаться за победу в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Теперь же мы каждый сезон среди соискателей, и в этом заслуга Клоппа и его тренерского штаба.

Он изменил менталитет футболистов. Болельщики его обожают, они поверили в то, что делает наш тренер.

Безусловно, игрокам тоже нужно было поверить. Но это очень просто, когда игровая философия работает, а она работает гораздо чаще, чем нет. Клопп – наш лидер, он принимает большие решения и делает правильный выбор.

Уверен, он войдет в историю как одна из легенд «Ливерпуля». Когда все мы завершим карьеру и будем вспоминать былое, то каждый будет говорить, что играть под руководством Клоппа было большой честью», – сказал Робертсон.

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