Клопп о Мане: «Не впервые я сталкиваюсь со слухами о «Баварии» перед важной игрой. Садьо будет великолепен, где бы ни оказался»

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Юрген Клопп прокомментировал возможный переход Садьо Мане в «Баварию».

«Мане сейчас в лучшей форме своей жизни. Я получаю удовольствие, наблюдая за ним.

Сказать по поводу слухов о «Баварии» мне нечего. Садьо полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Но я не впервые сталкиваюсь со слухами о «Баварии» накануне важной игры (смеется).

Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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