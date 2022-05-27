Клопп о Мане: «Не впервые я сталкиваюсь со слухами о «Баварии» перед важной игрой. Садьо будет великолепен, где бы ни оказался»

прокомментировал возможный переход в «Баварию».

«Мане сейчас в лучшей форме своей жизни. Я получаю удовольствие, наблюдая за ним.

Сказать по поводу слухов о «Баварии» мне нечего. Садьо полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов. Но я не впервые сталкиваюсь со слухами о «Баварии» накануне важной игры (смеется).

Где бы Мане ни оказался в следующем сезоне, он будет великолепным игроком», – заявил главный тренер .

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