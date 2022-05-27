Ондуа о том, что в России нет расизма: «Нужно понимать русских. Тебе что-то скажут, ты примешь близко к сердцу, хотя человек шутит»

считает, что в России нет проблемы расизма.

– Ты в одном интервью сказал, что в России нет расизма.

– Да. В этой стране живет много национальностей, и ты должен понимать ум русских людей. Тебе что-то скажут, ты будешь принимать близко к сердцу, хотя человек шутит с тобой.

– Но почему очень часто – в том же , где ты был – Самюэль Это′О, и другие легионеры говорили, что расизм все же есть?

– Я говорю, что я знаю. Я вырос в этой стране.

Представляешь, в интернате я был единственный темнокожий человек, который там был. Ни африканцев не было, ни других. Это очень многое означает. Я там увидел другого русского человека, другой менталитет.

Если человек начинает видеть расизм – я не знаю, я говорю про себя. Значит они, честно, не знают, какой русский человек есть на самом деле. Я говорю не в общем, а про себя. Я не встречался [с расизмом].

– Погоди. Вот ты был в интернате, куда-то с кем-то выходил, в магазин тот же. И до вас не докапывались?

– Ни разу, честное слово. Возьмем даже интернат. Я там один такой. Ребята подходили ко мне. Ну они в первый раз видели темнокожего. Это не скандал.

Маленький мальчик, если он живет не в Москве, может, он никогда не видел темнокожих, приходит в интернат «Локомотива». Ему интересно. Иногда захожу в магазин – люди на меня смотрят, для них, может, интересно тоже.

Еще раз говорю: не надо все близко к сердцу принимать, когда на тебя будут смотреть. О, а почему на меня так смотрят, почему не так?

– А на поле ты сталкивался с расизмом?

– В России? Нет. А в Германии – пару раз. Я просто на это не обращал внимания.

– А когда ты приезжаешь в Камерун, тебя воспринимают как местного или видят, что ты вырос не там?

– Видят, что вырос не там. Наверное, видят, как человек общается. В сборной Камеруна меня называют русским, – сказал бывший игрок «Анжи», выступающий сейчас за .

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