Гаэль Ондуа: «Выбрал бы Россию, а не Камерун, даже если бы меня позвали в дисквалифицированную сборную»

Гаэль Ондуа рассказал, почему решил играть за сборную Камеруна, а не за Россию.

«Моей мечтой было играть за сборную России. И я делал все для этого. Даже если бы меня позвали в уже дисквалифицированную сборную России, выбрал бы ее, а не Камерун.

Но Бог решил так. Важно, что Камерун – моя историческая родина. От игры, тренировок, общения с игроками получаю огромное удовольствие.

Это большая честь и ответственность – выступать за Камерун», – сказал Экс-хавбек «Анжи», играющий за .

Ондуа после вызова в сборную Камеруна: «Всегда говорил, что Россия – приоритет, но обратной связи не получил»

«Здесь нет времени на отдых, это же Германия». Тренировки, баня и быт немецкого футбола – от Гаэля Ондуа