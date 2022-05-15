«Надеюсь, однажды Лео сможет вернуться в «Барсу». Отец Месси прилетел в Барселону

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Отец Лионеля Месси прилетел в Барселону.

Журналисты застали Хорхе Месси в аэропорту Эль-Прат, и он сказал им: «Надеюсь, однажды Лео сможет вернуться в «Барселону».

Напомним, аргентинский нападающий покинул «Барсу» минувшим летом в связи с истечением срока контракта. Из-за финансовых проблем сине-гранатовых стороны не смогли подписать новое соглашение.

В этом сезоне Месси забил 11 голов и отдал 13 передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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