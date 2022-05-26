Эдуар Менди: «Хочу, чтобы Мане выиграл ЛЧ. Он претендует на «Золотой мяч», а Лига чемпионов станет поворотным моментом»

Эдуар Менди считает, что победа в чемпионов поможет Садьо Мане выиграть «Золотой мяч».

В финале турнира Мане встретится с мадридским .

– За кого вы будете болеть? За «Ливерпуль» ?

– Конечно, я хочу, чтобы Садьо выиграл Лигу чемпионов. Он проводит выдающийся сезон, претендует на «Золотой мяч», а Лига чемпионов станет поворотным моментом.

Он сыграет против своего самого серьезного конкурента. Тот, кто выйдет победителем, наберет огромное количество очков», – сказал вратарь .

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