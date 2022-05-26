Бенитес о Модриче: «У Луки сильный характер. Если вы техничный игрок, но боитесь давления, то успеха не добьетесь»

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Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес высказался о хавбеке Луке Модриче.

«У него достаточно сильный характер для того, чтобы взять мяч и помочь своим товарищам, когда команда находится под давлением. Можно быть очень техничным футболистом, но если вы боитесь, если вы беспокоитесь о фанатах или о давлении, то успеха не добьетесь.

«Реал» привык к выступлениям в финалах. Я был в академии с 13 до 20 лет, и если команда становилась второй в чемпионате это было сродни поражению. Все мысли – только о победе», – сказал Бенитес.

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