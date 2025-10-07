Псы Бенрахма напали на человека – экс-игроку «Вест Хэма» предъявлены обвинения. Американские булли XL с 2021 по 2023 год стали причиной половины смертей от собак в Великобритании
Предполагаемый инцидент с участием футболиста Саида Бенрахма произошел в июле 2023 года, когда он жил в Хорнчерче, на востоке Лондона.
Пострадавший мужчина утверждает, что получил повреждения от американского булли, а американский бульдог напал на него во возле его дома.
Бенрахма должен был 2 октября предстать перед судом, но не смог явиться на заседание из-за того, что находился в Саудовской Аравии. Сейчас хавбек выступает за «Неом» в чемпионате Саудовской Аравии.
Футболисту предъявлены обвинения по двум пунктам в содержании собак.
Первое обвинение касается предполагаемого нападения на человека, а второе связано с тем, что Бенрахма является владельцем животного, которое может нанести травмы.
Следующее заседание по делу состоится 16 октября.
В случае признания виновным наказание за содержание собак может варьироваться от штрафа до тюремного заключения, а также запрета на владение собаками или их усыпления.
Стоит отметить, что в период с 2021 по 2023 год собаки породы булли XL стали причиной половины смертей, вызванных собаками в Великобритании, убив 9 человек, в том числе 3 детей.
Владение собаками породы американский булли размера XL в королевстве ограничено Законом об опасных собаках 1991 года. С 31 декабря 2023 года продажа, дарение, оставление без присмотра или разведение таких собак законодательно запрещено, а с 1 февраля 2024 года владение собаками породы американский булли размера XL без специального сертификата является уголовным преступлением. До дедлайна правительство получило 61 тысячу заявок на выдачу таких сертификатов. Владельцы собак, подавшие заявления, должны были приобрести страховку, чипировать псов и платить 92,40 фунта в год за одно животное. Зарегистрированные собаки должны содержаться в надежной обстановке, их необходимо кастрировать и надевать намордник и поводок в общественных местах. Полиция имеет право изымать незарегистрированных собак запрещенных пород, а хозяевам грозит до 6 месяцев тюрьмы и штраф.