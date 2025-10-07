Псы Бенрахма напали на человека – экс-игроку «Вест Хэма» предъявлены обвинения. Американские булли XL с 2021 по 2023 год стали причиной половины смертей от собак в Великобритании

Экс-игроку «Вест Хэма» предъявлены обвинения из-за нападения его псов на человека.

Предполагаемый инцидент с участием футболиста Саида Бенрахма произошел в июле 2023 года, когда он жил в Хорнчерче, на востоке Лондона.

Пострадавший мужчина утверждает, что получил повреждения от американского булли, а американский бульдог напал на него во возле его дома.

Бенрахма должен был 2 октября предстать перед судом, но не смог явиться на заседание из-за того, что находился в Саудовской Аравии. Сейчас хавбек выступает за «Неом» в чемпионате Саудовской Аравии.

Футболисту предъявлены обвинения по двум пунктам в содержании собак.

Первое обвинение касается предполагаемого нападения на человека, а второе связано с тем, что Бенрахма является владельцем животного, которое может нанести травмы.

Следующее заседание по делу состоится 16 октября.

В случае признания виновным наказание за содержание собак может варьироваться от штрафа до тюремного заключения, а также запрета на владение собаками или их усыпления.

Стоит отметить, что в период с 2021 по 2023 год собаки породы булли XL стали причиной половины смертей , вызванных собаками в Великобритании, убив 9 человек, в том числе 3 детей.

Владение собаками породы американский булли размера XL в королевстве ограничено Законом об опасных собаках 1991 года. С 31 декабря 2023 года продажа, дарение, оставление без присмотра или разведение таких собак законодательно запрещено, а с 1 февраля 2024 года владение собаками породы американский булли размера XL без специального сертификата является уголовным преступлением . До дедлайна правительство получило 61 тысячу заявок на выдачу таких сертификатов. Владельцы собак, подавшие заявления, должны были приобрести страховку, чипировать псов и платить 92,40 фунта в год за одно животное. Зарегистрированные собаки должны содержаться в надежной обстановке, их необходимо кастрировать и надевать намордник и поводок в общественных местах. Полиция имеет право изымать незарегистрированных собак запрещенных пород, а хозяевам грозит до 6 месяцев тюрьмы и штраф.