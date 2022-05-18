Рафаэль Бенитес: «Мой «Ливерпуль» и Клоппа нельзя сравнивать. Они потратили миллиард, покупают запасных за 40 млн. У меня был бюджет в 20 млн»

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Рафаэль Бенитес рассказал, чем его «Ливерпуль» отличался от команды Юргена Клоппа.

«Если проанализировать мой «Ливерпуль» того времени, то кто был лучшим? Джеррард, молодой парень, который играл на разных позициях, и других игроков мирового класса было не очень много. Сейчас скажут про Хаби Алонсо, но тогда он был в аренде в «Эйбаре», Луиса Гарсию «Барселона» отдала в аренду... 

Среди лучших игроков – Фернандо Торрес, который забил 15 или 20 голов в Испании, а с нами он достиг отметки в 33 мяча. Мы помогли вырасти Маскерано, который был запасным игроком «Вест Хэма», Лукасу Лейве, который провел в клубе 10 лет, Аггеру, которого купили за  6 миллионов...

Люди помнят эту команду, например Рейну, но они сравнивают ее с «Ливерпулем», который потратил миллиард, очень грамотно потратил, это правда, но футболисты за 40 миллионов у них на скамейке запасных. Вот почему нельзя сравнивать мой «Ливерпуль» и команду Клоппа, нужно анализировать контекст. 

У меня был бюджет в 20 миллионов, 20! Скажите мне, кого сейчас «Ливерпуль» может подписать за 20 миллионов. Никого, если они покупают запасных игроков за 40 миллионов», – сказал бывший главный тренер «красных».

Испанец тренировал «Ливерпуль» с 2004 по 2010 год. Он выиграл с командой 4 трофея, включая Лигу чемпионов.

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