Бенитес о победе «Ливерпуля» над «Миланом» в 2005-м: «Лучший и самый эмоциональный финал Лиги чемпионов среди всех, что я видел»

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Рафаэль Бенитес поделился воспоминаниями о финале ЛЧ-2004/05. 

«Ливерпуль» под руководством испанского специалиста стал победителем турнира, в финале обыграв «Милан» в серии пенальти (3:3, пен. 3:2). После первого тайма мерсисайдцы уступали со счетом 0:3. 

«Я провел годы в системе «Реала» в качестве игрока и тренера. Там ты привыкаешь к победам. Это самая настоящая психология победителя, которая вырабатывается годами. Финалы – это всегда вызов и мотивация. Нужно во всем демонстрировать уверенность, чтобы футболисты могли проявить себя с лучшей стороны.

К счастью, к моменту финала-2005 в Стамбуле у меня уже был опыт побед с «Валенсией». Этот фактор играл большую роль.

Финал в Стамбуле получился незабываемым. «Ливерпуль» получил право побороться за значимый трофей после долгого перерыва. Наверное, это лучший и самый эмоциональный финал Лиги чемпионов среди всех, что я видел», – сказал Бенитес.

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