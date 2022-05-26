«Астон Вилла» купила защитника «Севильи» Диего Карлоса за 30,5 млн евро

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Севилья Ла Лига трансферы Бернли Джеймс Тарковски Диего Карлос Футбол

«Астон Вилла» договорилась о переходе защитника «Севильи» Диего Карлоса.

В ближайшее время 29-летний бразилец прибудет в Англию с целью пройти медицинское обследование и завершить согласование условий личного контракта.

По сведениям Sky Sports, трансфер обошелся клубу АПЛ в 26 миллионов фунтов (30,5 млн евро).

Также отмечается, что «Астон Вилла» ведет переговоры с защитником Джеймсом Тарковски, чей контракт с «Бернли» истекает этим летом.

Карлос в завершившемся розыгрыше Ла Лиги провел 34 матча и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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