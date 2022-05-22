«Астон Вилла» подпишет Камара из «Марселя» как свободного агента. Контракт – на 5 лет

Полузащитник Бубакар Камара покинет в качестве свободного агента.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, новым клубом 22-летнего француза станет . Стороны согласовали контракт до 2027 года, вскоре футболист пройдет медобследование и подпишет необходимые документы.

Отмечается, что главный тренер английской команды Стивен Джеррард сыграл ключевую роль в привлечении игрока.

В завершившемся сезоне Лиги 1 Камара провел 34 игры и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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