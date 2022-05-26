«МЮ» может прислать «Лейпцигу» предложение по Нкунку на следующей неделе. Рангник рекомендовал хавбека

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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, между «МЮ» и представителями футболиста налажен хороший контакт, и на следующей неделе манкунианцы могут прислать в немецкий клуб официальное предложение о трансфере.

Руководство «Юнайтед» высоко оценивает способности Нкунку, его приобретение рекомендовано консультантом Ральфом Рангником.

В то же время отмечается, что «Лейпциг» продавать одного из ведущих футболистов не намерен.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Германии Нкунку забил 20 голов и отдал 13 результативных передач за 34 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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