«МЮ» может прислать «Лейпцигу» предложение по Нкунку на следующей неделе. Рангник рекомендовал хавбека

заинтересован в подписании полузащитника .

Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг, между «МЮ» и представителями футболиста налажен хороший контакт, и на следующей неделе манкунианцы могут прислать в немецкий клуб официальное предложение о трансфере.

Руководство «Юнайтед» высоко оценивает способности Нкунку, его приобретение рекомендовано консультантом .

В то же время отмечается, что «Лейпциг» продавать одного из ведущих футболистов не намерен.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Германии Нкунку забил 20 голов и отдал 13 результативных передач за 34 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам