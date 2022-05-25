«Арсенал» и Нкетиа близки к продлению контракта. Форвард не хотел оставаться из-за нехватки практики

Нападающий Эдвард Нкетиа, вероятно, продолжит выступать за .

По сведениям The Telegraph, стороны ведут переговоры о продлении контракта, рассчитанного до конца нынешнего сезона. Ранее футболист отказывался подписывать новое соглашение из-за нехватки игровой практики, однако под конец сезона ситуация изменилась, и теперь шансы на заключение соглашения выросли.

Отмечается, что продление контракта с Нкетиа не избавит «канониров» от необходимости усилить линию атаки, однако, возможно, поможет избежать огромных расходов.

В завершившемся чемпионате Англии 22-летний форвард провел 21 матч и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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