Артета о 5-м месте «Арсенала»: «Мы проиграли то, что могли выиграть. Мне больно»

Главный тренер подвел итоги игры с (5:1) в .

«Мы сделали то, что должны были. Знали, что не все в наших руках, знали, что нужно чудо [для попадания в топ-4] – его не случилось. Таблица не врет.

Да, в прошлом году «Челси» вышел в Лигу чемпионов с 67 очками, а у нас 69 сейчас. Но таков уровень турнира, таковы требования.

Я не могу сейчас дать оценку сезона. Могу только заверить в том, что мы пытались выдавить из этого лимона весь сок, до последней капли.

Мы знаем, что есть у нас сейчас, а что было 10-20 лет назад. Мы знаем, в каком направлении нужно двигаться. Я очень разочарован тем, что ожидания от нас снизились, мы не добились своих целей. Чувство вины очень болезненное.

Этот клуб должен побеждать. Моя цель – брать трофеи, мой план – выигрывать с «Арсеналом». Я знаю, что нужно сделать для того, чтобы выйти на нужный уровень. Я победитель и ненавижу проигрывать. А мы проиграли то, что могли выиграть. Вот почему мне больно», – сказал Артета.

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