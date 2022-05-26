Родри о Гвардиоле: «Он сильнее давит, когда дела идут хорошо. Однажды мы выигрывали и все же он выпалил мне: «Что ты творишь, дорогой?»

Полузащитник Родри охарактеризовал .

«Прирожденный труженик. За полтора часа до начала тренировки он уже на месте.

В перерывах он больше дает нам указания, чем кричит. Помогает. Иногда, когда мы проигрываем, я думаю: «Он повысит голос». Но нет.

Он сильнее давит, когда дела идут хорошо, чем когда они идут плохо. Я помню, однажды мы выигрывали и играли хорошо, и все же он выпалил мне: «Что ты творишь, дорогой?» – сказал .

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