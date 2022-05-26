Абрахам о победе в ЛК: «Цель достигнута в первый же сезон. «Рома» ради этого работала весь год»

Форвард «Ромы» высказался после финала конференций с «Фейеноордом» (1:0).

«После перехода в «Рому» я сказал, что хочу в один день дойти с командой до финала и выиграть его. Цель достигнута в первый же сезон.

Отдаю партнерам должное за отличный футбол. Отличная работа, Нико [Дзаньоло], Крис [Смоллинг] и все остальные. Мы ради этого работали весь год.

Я люблю болельщиков «Ромы». Они были лучшими с первого дня моего пребывания в клубе. Я рад быть частью этого клуба. Теперь пришло время праздновать и наслаждаться этим успехом», – сказал Абрахам.

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