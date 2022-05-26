Смоллинг – лучший игрок финала Лиги конференций: «Был настоящей скалой в обороне «Ромы»

Защитник «Ромы» признан лучшим игроком финала конференций с «Фейеноордом» (1:0).

Группа технических наблюдателей так оценила действия 32-летнего англичанина: «Великолепная игра в защите. Он постоянно выигрывал единоборства и был настоящей скалой в обороне римского клуба».

«Центральный защитник сыграл ключевую роль в сдерживании дуэта форвардов Луиса Синистерры и лучшего бомбардира турнира Сириля Дессерса и внес весомый вклад в первую победу «Ромы» в еврокубках», – говорится в сообщении на сайте УЕФА.

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