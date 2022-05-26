Победный гол Дзаньоло, сэйв Патрисиу в крестовину и счастье Моуринью: смотрите яркие моменты финала Лиги конференций «Рома» – «Фейеноорд»

«Рома» обыграла «Фейеноорд» в финале Лиги конференций (1:0).

На 32-й минуте счет открыл полузащитник римлян , который воспользовался длинным забросом Джанлуки Манчини в штрафную.

Сразу после перерыва едва не сравнял счет, но Гернот Траунер из пределов вратарской пробил штангу.

Через несколько минут римлян спас вратарь , который отразил мяч в крестовину после дальнего удара .

В итоге гол Дзаньоло в первом тайме оказался единственным и принес «Роме» победу.

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