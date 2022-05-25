Модрич об Анчелотти: «Топ-тренер, один из лучших в истории футбола. У нас хорошая атмосфера в том числе благодаря ему»

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Лука Модрич охарактеризовал Карло Анчелотти

– У вас были особые отношения с Зиданом, у вас такие же отношения и с Анчелотти. Что вы можете сказать о нем? 

– Он топ-тренер. Один из лучших в истории этого вида спорта. Что в нем больше всего выделяется, так это его личность. Его образ жизни, его скромность, его отношение к людям, то, как он заботится об игроках, как он разговаривает с ними... это самое лучшее в Карло.

И, конечно, такая хорошая атмосфера у нас в том числе благодаря ему. Я надеюсь, что этот сезон закончится наилучшим образом, и это будет благодаря ему, – сказал полузащитник «Реала».

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