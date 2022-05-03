Лука Модрич: «Анчелотти – один из величайших тренеров в истории футбола»

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Лука Модрич назвал Карло Анчелотти одним из величайших тренеров в истории футбола.

– Если бы вам потребовалось выделить одно качество Анчелотти, что бы вы выбрали?

– Только одно – сложно. Он вернулся и привнес веру в команду. На мой взгляд, он один из величайших тренеров в истории этого вида спорта. 

Мы очень обрадовались, когда узнали о его возвращении, потому что в прошлый раз нам с ним многое понравилось.

Я бы выделил то, как он управляет командой, – сказал полузащитник «Реала».

👑 Анчелотти – король королей! По титулу в каждой из топ-5 лиг

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