Лука Модрич: «Анчелотти – один из величайших тренеров в истории футбола»

назвал одним из величайших тренеров в истории футбола.

– Если бы вам потребовалось выделить одно качество Анчелотти, что бы вы выбрали?

– Только одно – сложно. Он вернулся и привнес веру в команду. На мой взгляд, он один из величайших тренеров в истории этого вида спорта.

Мы очень обрадовались, когда узнали о его возвращении, потому что в прошлый раз нам с ним многое понравилось.

Я бы выделил то, как он управляет командой, – сказал полузащитник .

👑 Анчелотти – король королей! По титулу в каждой из топ-5 лиг