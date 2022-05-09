«Арсеналу» интересен Стерлинг. «Ман Сити» может продать Рахима летом, если не продлит контракт

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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в другой клуб АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, «Арсенал» готов попытаться подписать 27-летнего футболиста летом, когда до истечения срока действия его контракта с «горожанами» будет оставаться год.

Главный тренер «канониров» Микель Артета уже работал со Стерлингом, когда входил в тренерский штаб «Ман Сити», и рассматривает Рахима как игрока, способного стать ключевой частью атаки лондонцев.

Вопрос о будущем Стерлинга будет решать по окончании нынешнего сезона, поскольку англичанин хочет сосредоточиться на последних матчах. 

Если переговоры с «Манчестер Сити» не завершатся подписанием нового соглашения, вариант с продажей игрока летом 2022 года станет вероятен, так как «горожане» не склонны отпускать футболистов, чья карьера находится в расцвете, в качестве свободных агентов.

В сезоне-2021/22 Стерлинг забил 12 голов за 28 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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