«Арсеналу» интересен Стерлинг. «Ман Сити» может продать Рахима летом, если не продлит контракт

Полузащитник «Манчестер Сити» может перейти в другой клуб АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, готов попытаться подписать 27-летнего футболиста летом, когда до истечения срока действия его контракта с «горожанами» будет оставаться год.

Главный тренер «канониров» уже работал со Стерлингом, когда входил в тренерский штаб , и рассматривает Рахима как игрока, способного стать ключевой частью атаки лондонцев.

Вопрос о будущем Стерлинга будет решать по окончании нынешнего сезона, поскольку англичанин хочет сосредоточиться на последних матчах.

Если переговоры с «Манчестер Сити» не завершатся подписанием нового соглашения, вариант с продажей игрока летом 2022 года станет вероятен, так как «горожане» не склонны отпускать футболистов, чья карьера находится в расцвете, в качестве свободных агентов.

В сезоне-2021/22 Стерлинг забил 12 голов за 28 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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