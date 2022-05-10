Родри о вылете из ЛЧ: «Похоже на войну, битву в мозгу. Ты постоянно думаешь об этом. Ты ждешь выхода в финал 8 месяцев, а в последнюю минуту он исчезает»

высказался о вылете «Манчестер Сити» из чемпионов.

Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Реалу» в ответном полуфинальном матче турнира (1:3, первый матч – 4:3).

«Это было похоже на войну, большую, большую битву в мозгу. Ты постоянно думаешь о том, что произошло. Это тяжело. Ты ждешь этой возможности [выйти в финал] 8 месяцев, а потом, в последнюю минуту, он исчезает.

Таким было поражение от , но таков футбол. Нужно переключиться на Премьер-лигу, потому что это еще сложнее.

Мы выступили блестяще [в матче с «Ньюкаслом»] и должны продолжать двигаться дальше. Мы ничего не ожидаем от «Ливерпуля», и мы должны продолжать двигаться дальше. У нас впереди три финала, и мы должны закончить сезон так, как заслуживаем», – сказал полузащитник .

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