Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург претендуют на проведение Суперкубка России

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Три города хотят провести Суперкубок России.

Один из них – Нижний Новгород.

«Да, стадион в Нижнем Новгороде претендует на проведение Супер Кубка России. Есть несколько претендентов на проведение. Мы в их числе», – сообщил генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.

Кроме того, на проведение матча претендуют Екатеринбург и Казань, сообщает «Спорт-Экспресс».

В матче за Суперкубок России «Зенит» сыграет с победителем БЕТСИТИ Кубка России, которым станет «Спартак» или «Динамо».

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