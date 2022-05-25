Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург претендуют на проведение Суперкубка России

Три города хотят провести Суперкубок России.
Один из них – Нижний Новгород.
«Да, стадион в Нижнем Новгороде претендует на проведение Супер Кубка России. Есть несколько претендентов на проведение. Мы в их числе», – сообщил генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.
Кроме того, на проведение матча претендуют Екатеринбург и Казань, сообщает «Спорт-Экспресс».
В матче за Суперкубок России «Зенит» сыграет с победителем БЕТСИТИ Кубка России, которым станет «Спартак» или «Динамо».
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