Сезон РПЛ-2022/23 начнется 17 или 24 июля. Матч за Суперкубок пройдет 10 или 17 июля

Новый чемпионат России начнется 17 или 24 июля.

Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на проект структуры календаря следующего сезона.

Матч за запланирован на 10 или 17 июля. В нем «Зенит» (чемпион страны) встретится с кем-то из финалистов БЕТСИТИ Кубка России («Спартак» или «Динамо»).

Согласно проекту, до 13 ноября, когда начнется пауза на ЧМ-2022, РПЛ проведет 16 или 17 туров, но в декабре игр не будет. Рестарт чемпионата запланирован на 5 марта 2023 года.

Ожидается, что из-за ЧМ сезон будет длинным — финиширует в июне, после чего состоятся стыковые матчи и финал БЕТСИТИ Кубка России.

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