Сезон РПЛ-2022/23 начнется 17 или 24 июля. Матч за Суперкубок пройдет 10 или 17 июля

Новый чемпионат России начнется 17 или 24 июля.
Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на проект структуры календаря следующего сезона.
Матч за Олимп Суперкубок России запланирован на 10 или 17 июля. В нем «Зенит» (чемпион страны) встретится с кем-то из финалистов БЕТСИТИ Кубка России («Спартак» или «Динамо»).
Согласно проекту, до 13 ноября, когда начнется пауза на ЧМ-2022, РПЛ проведет 16 или 17 туров, но в декабре игр не будет. Рестарт чемпионата запланирован на 5 марта 2023 года.
Ожидается, что из-за ЧМ сезон будет длинным — РПЛ финиширует в июне, после чего состоятся стыковые матчи и финал БЕТСИТИ Кубка России.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков