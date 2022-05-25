Пиоли сделал татуировку в честь чемпионства «Милана» – щит в цветах итальянского флага с числом 19

сделал тату в честь чемпионства «Милана».

Главный тренер «россонери» сделал татуировку на предплечье, изображающую щит в цветах итальянского флага с числом 19 – количество скудетто у «Милана».

Ранее «Милан» спустя 11 выиграл Серию А, завоевав 19-е скудетто в истории и догнав «Интер» по этому показателю. Чаще чемпионат Италии выигрывал лишь «Ювентус» – 36 раз.

Фото: инстаграм Андреа Косты

«Я люблю «Милан» как брата – он всегда рядом». Монолог болельщика, который долго ждал этого чемпионства!

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