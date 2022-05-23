«Засуньте Кубок Италии себе в зад». Прокуратура Федерации футбола Италии завела дело о баннере «Милана» в адрес «Интера»

Игроки «Милана» в ходе чемпионского парада показали оскорбительный баннер.
Некоторые футболисты «россонери», катаясь по городу на автобусе, держали над головами растяжку с надписью «Засуньте Кубок Италии себе в зад», адресованную «Интеру».
Как сообщает ANSA, прокуратура Федерации футбола Италии начала расследование «в связи с предполагаемым нарушением статьи 4 Кодекса спортивной этики»
Баннер аналогичного содержания уже демонстрировался «Миланом» в 2007 году, когда команда выиграла Лигу чемпионов, а «нерадзурри» – чемпионат Италии.
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