«Засуньте Кубок Италии себе в зад». Прокуратура Федерации футбола Италии завела дело о баннере «Милана» в адрес «Интера»

Игроки в ходе чемпионского парада показали оскорбительный баннер.

Некоторые футболисты «россонери», катаясь по городу на автобусе, держали над головами растяжку с надписью «Засуньте Кубок Италии себе в зад», адресованную .

Как сообщает ANSA, прокуратура футбола Италии начала расследование «в связи с предполагаемым нарушением статьи 4 Кодекса спортивной этики»

Баннер аналогичного содержания уже демонстрировался «Миланом» в 2007 году, когда команда выиграла Лигу чемпионов, а «нерадзурри» – чемпионат Италии.

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