Дюков о Кубке РПЛ: «От ТВ-вещателей есть предварительное подтверждение интереса»

прокомментировал возможность создания Кубка РПЛ.

– В связи с тем, что не удастся в CAS отменить решение УЕФА не допускать российские клубы, у нас появляются окна, которые было бы правильно заполнить. РФС рассмотрел предложение ряда клубов организовать и провести еще один турнир – Кубок РПЛ. Было рассмотрено несколько форматов проведения Кубка, и было принято решение, что эта идея заслуживает рассмотрения и изучения. В ближайшее время будет проведена работа по детализации.

На данный момент есть предварительное подтверждение ТВ-вещателей, что новый кубок будет интересен. В случае проведения турнира клубы смогут получить дополнительные доходы. Но это все пока что предварительные договоренности. Предполагается, что в течение ближайшего месяца будет закончена работа по определению формата. До 15 июля будет сформирован окончательный формат. Есть несколько опций. Также будет сформирована финансовая модель, будет выбран вещатель.

– Разработчики Кубка РПЛ заявляют в документах, что прибыль от турнира может достичь 3,2-3,6 миллиарда рублей. Каким образом?

– Инициатором и автором идеи является . Клубы и лига провели работу и говорят, что есть интерес спонсоров. Я не видел документов и мне сложно что-то сказать по поводу этого вопроса. Мне кажется, это слухи. Могу сказать про ТВ. Я говорил с , они сказали, что если говорить о модернизации чемпионата России, модернизации Кубка России, создания Кубка РПЛ, для них более привлекательный вариант создания нового Кубка – Кубка РПЛ. Но, как понимаю, организаторы турнира должны провести дополнительную работу, чтобы эти договоренности легли на бумагу.

– Правильно понимаем, что если до 15 июля рабочая группа не найдет источники финансирования Кубка лиги, то турнира не будет?

– До 15 июля РПЛ должна принять решение и проголосовать за проведение турнира. Если РПЛ такое решение примет, то оно будет рассмотрено на исполкоме. И исполком, скорее всего, это решение одобрит, – сказал президент РФС.

Антикризисная идея топ-клубов – Кубок РПЛ с форматом как в киберспорте. Детали плана

«Никто не готов к расширению задним числом». Дюков объяснил, почему в РПЛ осталось 16 клубов

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам