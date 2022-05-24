Бос о Моуринью: «Он нарцисс. Постоянно создает конфликты и драму, способен на все ради выгоды»

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Петер Бос назвал нарциссом Жозе Моуринью.

В 2017 году «Аякс» под руководством Боса проиграл в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (0:2), который тренировал португалец.

В этом году «Рома» Моуринью встретится в финале Лиги конференций с «Фейеноордом».

Бос вспомнил, как перед финалом Лиги Европы Моуринью приходил на стадион, чтобы посмотреть на тренировку соперника, когда «МЮ» не тренировался.

«Моуринью – нарцисс. Постоянно занят тем, что создает конфликты и драму. Это его манера.

Этот человек способен на все что угодно, если сможет извлечь выгоду. Неважно, насколько низким, жалким и бесстыжим это будет», – сказал Бос, который сейчас тренирует «Лион».

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