Бос о Моуринью: «Он нарцисс. Постоянно создает конфликты и драму, способен на все ради выгоды»

Петер Бос назвал нарциссом Жозе Моуринью.
В 2017 году «Аякс» под руководством Боса проиграл в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» (0:2), который тренировал португалец.
В этом году «Рома» Моуринью встретится в финале Лиги конференций с «Фейеноордом».
Бос вспомнил, как перед финалом Лиги Европы Моуринью приходил на стадион, чтобы посмотреть на тренировку соперника, когда «МЮ» не тренировался.
«Моуринью – нарцисс. Постоянно занят тем, что создает конфликты и драму. Это его манера.
Этот человек способен на все что угодно, если сможет извлечь выгоду. Неважно, насколько низким, жалким и бесстыжим это будет», – сказал Бос, который сейчас тренирует «Лион».
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