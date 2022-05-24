Бос о Моуринью: «Он нарцисс. Постоянно создает конфликты и драму, способен на все ради выгоды»

назвал нарциссом .

В 2017 году под руководством Боса проиграл в финале (0:2), который тренировал португалец.

В этом году Моуринью встретится в финале Лиги конференций с .

Бос вспомнил, как перед финалом Лиги Европы Моуринью приходил на стадион, чтобы посмотреть на тренировку соперника, когда «МЮ» не тренировался.

«Моуринью – нарцисс. Постоянно занят тем, что создает конфликты и драму. Это его манера.

Этот человек способен на все что угодно, если сможет извлечь выгоду. Неважно, насколько низким, жалким и бесстыжим это будет», – сказал Бос, который сейчас тренирует .

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