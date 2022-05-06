Моуринью первым вышел в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» установил рекорд благодаря победе над «Лестером» (1:0).

Команда 59-летнего специалиста преодолела полуфинальный этап Лиги конференций и 25 мая сыграет с «Фейеноордом» в решающей игре.

Португалец стал первым тренером, которому удалось вывести команды в финалы Лиги чемпионов («Порту», «Интер»), («Манчестер Юнайтед») и Лиги конференций. Также с «Порту» Моуринью выигрывал Кубок УЕФА в 2003-м.

Следует отметить, что Лига конференций проводится в этом сезоне впервые.

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