Моуринью первым вышел в финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью установил рекорд благодаря победе над «Лестером» (1:0).
Команда 59-летнего специалиста преодолела полуфинальный этап Лиги конференций и 25 мая сыграет с «Фейеноордом» в решающей игре.
Португалец стал первым тренером, которому удалось вывести команды в финалы Лиги чемпионов («Порту», «Интер»), Лиги Европы («Манчестер Юнайтед») и Лиги конференций. Также с «Порту» Моуринью выигрывал Кубок УЕФА в 2003-м.
Следует отметить, что Лига конференций проводится в этом сезоне впервые.
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