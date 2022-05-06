Моуринью – первый тренер, выходивший в финалы еврокубков с 4 клубами

стал первым тренером, выходившим в финал еврокубков с 4 разными клубами.

под руководством португальского специалиста одержала победу над «Лестером» в ответном матче полуфинала Лиги конференций (1:0, первый матч – 1:1) и вышла в финал турнира.

Ранее Моуринью выходи в финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА с «Порту», финал ЛЧ с и финал с .

В финале Лиги конференций «Рома» встретится с «Фейеноордом». Матч состоится 25 мая.

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