Моуринью – первый тренер, выходивший в финалы еврокубков с 4 клубами

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Жозе Моуринью стал первым тренером, выходившим в финал еврокубков с 4 разными клубами. 

«Рома» под руководством португальского специалиста одержала победу над «Лестером» в ответном матче полуфинала Лиги конференций (1:0, первый матч – 1:1) и вышла в финал турнира. 

Ранее Моуринью выходи в финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА с «Порту», финал ЛЧ с «Интером» и финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

В финале Лиги конференций «Рома» встретится с «Фейеноордом». Матч состоится 25 мая. 

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