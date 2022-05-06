«Рома» сыграет в еврокубковом финале впервые с 1991-го, «Фейеноорд» – с 2002-го

выступит в финале еврокубкового соревнования впервые за 31 год.

Команда Жозе Моуринью обыграла «Лестер» (1:1, 1:0) в полуфинале Лиги конференций.

В последний раз римляне добирались до решающей игры в сезоне-1990/91 – тогда они в Кубке УЕФА уступили «Интеру» (0:2, 1:0).

Соперником «Ромы» станет , который не был в финалах с 2002-го. В тот год он одолел «Боруссию» Дортмунд (3:2) в Кубке УЕФА.

Игра между итальянским и нидерландским клубами состоится 25 мая в Тиране.

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