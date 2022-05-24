Матыцин о новом лимите: «Решение принято после консультаций с экспертами и представителями футбольной отрасли»

Теги премьер-лига Россия РФС Олег Матыцин Министерство спорта России лимит на легионеров Футбол

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о новом лимите на легионеров в РПЛ.

«Министерство спорта России поддержало предложения РФС по изменению лимита на легионеров.

Теперь клубы Премьер-лиги могут заявить до 13 иностранных игроков, но количество легионеров на поле останется неизменным – не более восьми.

Решение принято после консультаций с экспертами и представителями футбольной отрасли. Документ уже направлен в Минюст на регистрацию», – цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

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