Боссы «МЮ» просили Рэшфорда меньше заниматься общественной деятельностью, но форвард не прислушался

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

«Манчестер Юнайтед» просил Маркуса Рэшфорда сократить активность вне поля.

Как пишет ESPN, ссылаясь на свои источники, руководство «Манчестер Юнайтед» пыталось убедить форварда меньше времени уделять общественной деятельности и сконцентрироваться на наборе формы. Несмотря на это, Рэшфорд продолжил совмещать работу и активизм.

24-летний футболист забил 5 голов в 32 матчах этого сезона и потерял место в составе сборной Англии.

Полную статистику Рэшфорда можно изучить здесь.

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