Боссы «МЮ» просили Рэшфорда меньше заниматься общественной деятельностью, но форвард не прислушался

просил сократить активность вне поля.

Как пишет ESPN, ссылаясь на свои источники, руководство «Манчестер Юнайтед» пыталось убедить форварда меньше времени уделять общественной деятельности и сконцентрироваться на наборе формы. Несмотря на это, Рэшфорд продолжил совмещать работу и активизм.

24-летний футболист забил 5 голов в 32 матчах этого сезона и потерял место в составе сборной Англии.

Полную статистику Рэшфорда можно изучить здесь.

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