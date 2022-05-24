Боссы «МЮ» просили Рэшфорда меньше заниматься общественной деятельностью, но форвард не прислушался

«Манчестер Юнайтед» просил Маркуса Рэшфорда сократить активность вне поля.
Как пишет ESPN, ссылаясь на свои источники, руководство «Манчестер Юнайтед» пыталось убедить форварда меньше времени уделять общественной деятельности и сконцентрироваться на наборе формы. Несмотря на это, Рэшфорд продолжил совмещать работу и активизм.
24-летний футболист забил 5 голов в 32 матчах этого сезона и потерял место в составе сборной Англии.
Полную статистику Рэшфорда можно изучить здесь.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам