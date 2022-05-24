Валерий Карпин: «Уровень РПЛ упал за 5 лет – нет тех иностранцев, что 6-7 лет назад. Уровень станет еще ниже, чем сейчас, возможно»

считает, что футбол в России будет развиваться, несмотря на отстранение клубов и сборных.

– Российский футбол будет развиваться несмотря на все решения ФИФА и УЕФА?

– Конечно. Ну а куда он денется? Возможно, уровень станет ниже, чем сейчас. Особенно с учетом того, как упал уровень за пять лет. Сейчас уже нет тех иностранцев, которые приезжали к нам 6-7 лет назад.

– Какие еще проблемы в РПЛ сейчас есть?

– Отсутствие даты начала следующего сезона, например. Или, непонимание, что будет с иностранцами. Разве это не сложно?

– Сейчас же Хачатурянц еще уходит.

– Не факт. Да и дело не в этом, кто приходит, а кто уходит. Я вам даю голову на отсечение, что Хачатурянц календарь не составляет.

– Почему уровень судейства так упал? У вас есть объяснение?

– Упал? По мне он примерно каким был, таким и остался. Не считаю, что он упал.

– ВАР этому как-то поспособствовал?

– Все вместе. Но, видимо, наши судьи не умеют работать на ВАР, если они по 18 минут смотрят повторы и все равно ошибаются, – заявил главный тренер и сборной России.

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