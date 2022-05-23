Из-за давления в Польше Аугустыняк может покинуть «Урал» («РБ Спорт»)

Полузащитник Рафал Аугустыняк может прекратить выступать за «Урал».
По сведениям «РБ Спорт», на хавбека в Польше оказывают давление в связи с тем, что он продолжает играть в России.
Контракт 28-летнего футболиста истекает этим летом, и стороны хотели бы его продлить, однако из-за внешних факторов Аугустыняк может в итоге принять иное решение. Он определится со своим будущим во время отпуска.
Полузащитник играет в РПЛ с сезона-2019/20. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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