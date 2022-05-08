Роналду получил 2 из 10 от MEN за матч с «Брайтоном» (0:4) – он среди пяти худших в «МЮ»

Криштиану Роналду получил 2 балла из 10 за матч «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» (0:4).
Manchester Evening News оценил игру футболистов манкунианцев после поражения. Наивысшую оценку получил защитник Харри Магуайр, вышедший на замену, – 6 из 10.
Пять игроков получили оценку 2 из 10 – это Криштиану Роналду, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Алекс Теллес и Скотт Мактомини.
Тренер «МЮ» Ральф Рангник получил 4 балла из 10.
«МЮ» получил 0:4 от «Брайтона» – и разгромы уже норма. Так плохо клубу не было даже при Мойесе
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