Роналду получил 2 из 10 от MEN за матч с «Брайтоном» (0:4) – он среди пяти худших в «МЮ»

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Криштиану Роналду получил 2 балла из 10 за матч «Манчестер Юнайтед» с «Брайтоном» (0:4).

Manchester Evening News оценил игру футболистов манкунианцев после поражения. Наивысшую оценку получил защитник Харри Магуайр, вышедший на замену, – 6 из 10.

Пять игроков получили оценку 2 из 10 – это Криштиану Роналду, Виктор Линделеф, Рафаэль Варан, Алекс Теллес и Скотт Мактомини.

Тренер «МЮ» Ральф Рангник получил 4 балла из 10.

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