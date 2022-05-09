«От «МЮ» многого ждали. Роналду перешел бороться за чемпионство, но сезон пошел под откос, команда выглядит потерянной». Меленстен о манкунианцах

, работавший в штабе Алекса Фергюсона в «МЮ», высказался о состоянии клуба.

«Люди многого ждали от , я в том числе. Если в команду приходит Роналду, это происходит только с одной целью – сделать ее сильнее и позволить вновь бороться за титул. «МЮ» стал вторым в прошлом сезоне, и не было причин считать, что все сложится как-то иначе.

По какой-то причине команде не хватало стабильности в начале сезона, и ее игра начала разваливаться. Сезон шел под откос все стремительнее. Было видно, насколько футболисты были раздражены тем, что борьбы за чемпионство не получилось, потом они вылетели из Кубка Англии и начали скатываться в чемпионате.

А потом вместо прежнего тренера пришел Рангник. Ральф не смог повлиять на команду так, как все думали, а ведь борьба за место в Лиге чемпионов, в топ-4 была очень важна. Раздражение переросло в разочарование.

Когда я смотрю матчи «МЮ», то вижу, что команда выглядит совершенно потерянной. Нет ни сплоченности, ни организованности, ни структуры игры – нет ничего, что необходимо для успешных выступлений», – сказал Меленстен.

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