«Зенит» предложит Семаку новый контракт на срок не менее двух лет. Переговоры пройдут скоро

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» и Сергей Семак проведут переговоры о новом контракте.

По данным «Спорт-Экспресса», в ближайшее время тренер и руководство сине-бело-голубых проведут переговоры о новом соглашении. Речь пойдет о контракте на срок не менее двух лет.

Ранее договор 46-летнего специалиста с «Зенитом» был продлен автоматически. Теперь он действует до лета 2023 года.

Семак работает с клубом из Петербурга с 2018 года. За это время он выиграл с клубом 7 трофеев.

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