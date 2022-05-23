Гендиректор «Рубина» о расширении РПЛ: «В исполкоме РФС люди из пляжного футбола и мини-футбола, вряд ли они понимают проблему»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о возможном расширении РПЛ.
«Завтра будет исполком. Одна из повесток дня – расширение лиги и формат проведения следующего сезона.
Если возвращаться, я немного с истоков начну. Два года подряд практически единогласно команды РПЛ принимали решение и посылали его в РФС предложение увеличить лигу до 18 команд.
Все клубы признавали необходимость увеличения лиги до 18 команд. В этом году 2 марта ушли все игроки. ФИФА позволила игрокам с контрактами покинуть клубы. И тогда же ушли игроки «Краснодара». Было собрание и все понимали, что будут пострадавшие.
Гинер и Федун прошли по квоте РФС. Кто там еще: пляжный футбол, мини-футбол и другие. Эти люди глубоко не погружены в проблемы РПЛ. Поэтому я не могу вам сказать, точно ли все члены исполкома РФС понимают глубину проблем решения УЕФА и ФИФА от 7 марта. Трудно понять, кто за что будет голосовать», – сказал Сайманов.
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