«Зенит» интересуется Грулевым. Клуб контактировал с агентом форварда «Динамо» (Metaratings)

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«Зенит» может пригласить нападающего «Динамо» Вячеслава Грулева.

Петербургский клуб изучает возможность приобретения 23-летнего форварда и уже общался с его агентом Павлом Андреевым, утверждает Metaratings.

Игрок нравится Сергею Семаку, однако активную работу над его трансфером «Зенит» начнет, если летом уйдет кто-то из футболистов атакующей линии: Малком, Клаудиньо или Андрей Мостовой.

В прошлом сезоне Грулев провел в РПЛ 26 матчей и забил семь голов. Его статистика – здесь.

Ранее сообщалось также об интересе «Зенита» к Константину Тюкавину.

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