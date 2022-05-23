«Зенит» интересуется Грулевым. Клуб контактировал с агентом форварда «Динамо» (Metaratings)

может пригласить нападающего .

Петербургский клуб изучает возможность приобретения 23-летнего форварда и уже общался с его агентом Павлом Андреевым, утверждает Metaratings.

Игрок нравится Сергею Семаку, однако активную работу над его трансфером «Зенит» начнет, если летом уйдет кто-то из футболистов атакующей линии: , Клаудиньо или .

В прошлом сезоне Грулев провел в 26 матчей и забил семь голов. Его статистика – здесь.

Ранее сообщалось также об интересе «Зенита» к .

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам